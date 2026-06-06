Российские синхронистки выиграли командное золото на юношеском ЧЕ в Люксембурге

Золотую медаль завоевали Алиса Беда, Анна Данилова, Анастасия Дюкова, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Эмилия Осиюк, Мария Пахомова, Дарья Керро и Диана Ким. Их результат составил 233,7519 балла.
Серебряными призерами стали спортсменки из Франции (211,8687 балла). Третье место заняла команда Италии (205,5859 балла).
На турнире российские спортсмены выступают под национальным флагом и с исполнением гимна.
Ранее на юношеском чемпионате Европы Анна Данилова победила в произвольной соло-программе. Кроме того, золото в смешанных дуэтах завоевали Никита Скляров и Доминика Александрова.
Как сообщает ТАСС, турнир завершится 7 июня.