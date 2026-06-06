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Российские синхронистки выиграли командное золото на юношеском ЧЕ в Люксембурге

Российские синхронистки одержали победу в командной произвольной программе на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Люксембурге.

Источник: vk.com/rusaquatics_artswim

Золотую медаль завоевали Алиса Беда, Анна Данилова, Анастасия Дюкова, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Эмилия Осиюк, Мария Пахомова, Дарья Керро и Диана Ким. Их результат составил 233,7519 балла.

Серебряными призерами стали спортсменки из Франции (211,8687 балла). Третье место заняла команда Италии (205,5859 балла).

На турнире российские спортсмены выступают под национальным флагом и с исполнением гимна.

Ранее на юношеском чемпионате Европы Анна Данилова победила в произвольной соло-программе. Кроме того, золото в смешанных дуэтах завоевали Никита Скляров и Доминика Александрова.

Как сообщает ТАСС, турнир завершится 7 июня.