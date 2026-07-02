Российские синхронисты завоевали два золота юниорского ЧЕ

Российские синхронисты завоевали две золотые медали юниорского первенства Европы. Соревнования проходят в Мюнхене.
В сольных выступлениях первое место заняла Екатерина Штатнова, получившая за выступление 272,4036 балла. Второй стала итальянка Джиневра Маркетти (255,9338 балла), третьей — испанка Ная Альварес Висенте (252,4413).
В смешанных дуэтах в технической программе золото завоевали Алина Румянцева и Захар Трофимов, показавшие результат 224,2434 балла. Вторыми стали испанцы Арлет Санта-Крус и Энеко Агилар (218,4416), третьими — итальянцы Филиппо Пелати и Сара Ризеа (195,4750).
Сборная России лидирует в медальном зачете юниорского чемпионата Европы, завоевав 3 золотые и 1 серебряную медаль. Вторыми идут испанцы (1 золото, 2 серебра и 1 бронза), третьими — итальянцы (0−1−3). Турнир завершится 4 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.