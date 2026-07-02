Российские синхронисты завоевали два золота юниорского ЧЕ

В смешанных дуэтах в технической программе золото завоевали Алина Румянцева и Захар Трофимов, показавшие результат 224,2434 балла. Вторыми стали испанцы Арлет Санта-Крус и Энеко Агилар (218,4416), третьими — итальянцы Филиппо Пелати и Сара Ризеа (195,4750).