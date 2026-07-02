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Российские синхронисты завоевали два золота юниорского ЧЕ

В сольных выступлениях первое место заняла Екатерина Штатнова, в смешанных дуэтах в технической программе победили Алина Румянцева и Захар Трофимов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российские синхронисты завоевали две золотые медали юниорского первенства Европы. Соревнования проходят в Мюнхене.

В сольных выступлениях первое место заняла Екатерина Штатнова, получившая за выступление 272,4036 балла. Второй стала итальянка Джиневра Маркетти (255,9338 балла), третьей — испанка Ная Альварес Висенте (252,4413).

В смешанных дуэтах в технической программе золото завоевали Алина Румянцева и Захар Трофимов, показавшие результат 224,2434 балла. Вторыми стали испанцы Арлет Санта-Крус и Энеко Агилар (218,4416), третьими — итальянцы Филиппо Пелати и Сара Ризеа (195,4750).

Сборная России лидирует в медальном зачете юниорского чемпионата Европы, завоевав 3 золотые и 1 серебряную медаль. Вторыми идут испанцы (1 золото, 2 серебра и 1 бронза), третьими — итальянцы (0−1−3). Турнир завершится 4 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.