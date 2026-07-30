Синхронистка Субботина и хоккеист Никишин станут родителями

Пара состоит в отношениях с 2021 года. Александру Никишину 24 года. В минувшем сезоне защитник выступал за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», с которым стал обладателем Кубка Стэнли, а после завершения контракта получил статус ограниченно свободного агента.