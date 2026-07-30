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Синхронистка Субботина и хоккеист Никишин станут родителями

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина объявила, что ждет ребенка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

О радостной новости 25-летняя спортсменка сообщила в социальных сетях, опубликовав совместные фотографии со своим возлюбленным — российским хоккеистом Александром Никишиным.

«Пост, который я выкладываю с замиранием сердца. Наконец-то я готова поделиться с вами нашим маленьким большим секретом. Мы тебя очень ждем», — написала Субботина.

Пара состоит в отношениях с 2021 года. Александру Никишину 24 года. В минувшем сезоне защитник выступал за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз», с которым стал обладателем Кубка Стэнли, а после завершения контракта получил статус ограниченно свободного агента.

Варвара Субботина завершила спортивную карьеру в 2024 году. За время выступлений она четырежды выигрывала чемпионат мира и трижды становилась чемпионкой Европы по синхронному плаванию.