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Российские синхронистки завоевали бронзу чемпионата Европы в дуэтах

Майя Дорошко и Александра Шмидт заняли третье место по итогам произвольной программы дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Источник: Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали бронзовыми призерами в произвольной программе дуэтов на проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта.

Судьи оценили выступление Дорошко и Шмидт в 310,4407 балла.

Первое место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (316,3315). Второй результат показали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас, набравшие 315,6442 балла.

В копилке россиян на чемпионате Европы уже несколько наград. Ранее Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов. В смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду вторыми стали Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Кроме того, синхронист Захар Трофимов получил бронзу в технической программе соло.

Все российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. На континентальном первенстве они участвуют впервые с 2021 года.

Соревнования завершатся 16 августа.