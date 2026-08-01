Российские синхронистки завоевали бронзу чемпионата Европы в дуэтах

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт стали бронзовыми призерами в произвольной программе дуэтов на проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта.
Судьи оценили выступление Дорошко и Шмидт в 310,4407 балла.
Первое место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри (316,3315). Второй результат показали испанки Лилу Льуис Валетт и Ирис Тио Касас, набравшие 315,6442 балла.
В копилке россиян на чемпионате Европы уже несколько наград. Ранее Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов. В смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду вторыми стали Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Кроме того, синхронист Захар Трофимов получил бронзу в технической программе соло.
Все российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. На континентальном первенстве они участвуют впервые с 2021 года.
Соревнования завершатся 16 августа.