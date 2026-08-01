Российские синхронистки завоевали бронзу чемпионата Европы в дуэтах

В копилке россиян на чемпионате Европы уже несколько наград. Ранее Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро в технической программе дуэтов. В смешанных командных соревнованиях по прыжкам в воду вторыми стали Руслан Терновой, Екатерина Беляева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов. Кроме того, синхронист Захар Трофимов получил бронзу в технической программе соло.