Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы

Победный результат российской команды составил 285,0346 балла. В составе российской команды выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Второе место заняла сборная Испании (282,3541 балла), третьими стали итальянки (256,1558 балла).
Для российских спортсменов это золото стало седьмой медалью на текущем чемпионате Европы. Ранее в копилке сборной было три серебряные и три бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее, 31 июля, российские прыгуны в воду стали серебряными призерами командных соревнований. За сборную выступили Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, набравшие 385,80 балла. В начале июля российские спортсмены также успешно выступили на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене, завоевав десять золотых и одну серебряную медаль.