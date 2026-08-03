Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы

Для российских спортсменов это золото стало седьмой медалью на текущем чемпионате Европы. Ранее в копилке сборной было три серебряные и три бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.