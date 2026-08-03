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Российские синхронистки выиграли первое золото чемпионата Европы

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победный результат российской команды составил 285,0346 балла. В составе российской команды выступали Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Второе место заняла сборная Испании (282,3541 балла), третьими стали итальянки (256,1558 балла).

Для российских спортсменов это золото стало седьмой медалью на текущем чемпионате Европы. Ранее в копилке сборной было три серебряные и три бронзовые награды. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее, 31 июля, российские прыгуны в воду стали серебряными призерами командных соревнований. За сборную выступили Надежда Трифонова, Григорий Иванов, Екатерина Беляева и Руслан Терновой, набравшие 385,80 балла. В начале июля российские спортсмены также успешно выступили на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене, завоевав десять золотых и одну серебряную медаль.