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26 сентября, источник: Sportmail.ru

Бывшая теннисистка Докич похудела на 57 кг за 11 месяцев (фото)

Выкарабкалась из депрессии.

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Бывшая 4-я ракетка мира Елена Докич рассказала, что у нее получилось изменить свою жизнь к лучшему. Австралийская теннисистка завершила карьеру в 2014 году из-за травмы, и к апрелю 2018-го она стала весить 120 кг.

Затем, за 11 месяцев Докич удалось похудеть на 57 кг.

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«Со здоровьем дела были плохи, но важнее, что я в целом была несчастна, не уверена в себе. Я даже не хотела выходить из дома и отказывалась от собеседований, потому что чувствовала себя дискомфортно.

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Дело не только в сгонке веса, но и в том, чтобы вести полноценную жизнь и развивать полезные привычки на всю жизнь. Надеюсь, моя история послужит всем примером: к чему бы вы ни стремились, это возможно сделать", — рассказала Докич.

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«Я больше 10 лет боролась с депрессией, много раз думала о самоубийстве — и однажды чуть не совершила его. Я помню о сложных временах, но сейчас я довольна жизнью», — добавила австралийка.

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Илья Андреев

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