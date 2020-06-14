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10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle (фото)

Горячая красотка.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, снялась для обложки июльского журнала Elle.

Кафельникова позировала обнаженной, Алеся выложила фото в своем инстаграме.

«Так я провожу время на карантине, когда пытаюсь загорать», — подписала снимок Кафельникова.

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Подписчики Алеси с одобрением встретили такой пост.
«Лето в Москве наконец стало жарким», — отметил один из них.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дочь Кафельникова известна как модель, девушка работает на показах мод, снимается для журналов и является популярным инстаграм-блогером.

Илья Андреев

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