Дочь Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle (фото)
Горячая красотка.
Горячая красотка.
Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, снялась для обложки июльского журнала Elle.
Кафельникова позировала обнаженной, Алеся выложила фото в своем инстаграме.
«Так я провожу время на карантине, когда пытаюсь загорать», — подписала снимок Кафельникова.
Подписчики Алеси с одобрением встретили такой пост.
«Лето в Москве наконец стало жарким», — отметил один из них.
Дочь Кафельникова известна как модель, девушка работает на показах мод, снимается для журналов и является популярным
Илья Андреев