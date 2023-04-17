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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Руководство тенниса Великобритании несет убытки в связи со штрафами за отстранение россиян и белорусов

Ассоциация лаун-тенниса попросила ATP уменьшить штраф.

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Источник: AP 2022

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c просьбой уменьшить штраф за отстранение от соревнований в 2022 году спортсменов из России и Беларуси, сообщил Inside The Games.

В 2022 году LTA, которая организует турниры на травяных кортах в преддверии Уимблдона, была оштрафована ATP и Женской теннисной ассоциацией (WTA) на общую сумму 1,6 миллиона евро. Эти две организации заявили, что LTA может быть лишена турниров и получить аналогичные штрафы в 2023 году, что заставило британскую организацию не продлевать запрет.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля.

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