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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Рафаэль Надаль снялся с турнира в Мадриде

Надаль пропустит очередной турнир.

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Источник: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдет с 26 апреля по 7 мая.

Ранее спортсмен отменил свое участие на турнире в Барселоне. Он не до конца восстановился после травмы левой ноги, которую получил на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист не хочет форсировать свое возвращение на корт, пока не будет уверен в своих возможностях на 100%.

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