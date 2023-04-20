Рафаэль Надаль снялся с турнира в Мадриде

Ранее спортсмен отменил свое участие на турнире в Барселоне. Он не до конца восстановился после травмы левой ноги, которую получил на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист не хочет форсировать свое возвращение на корт, пока не будет уверен в своих возможностях на 100%.