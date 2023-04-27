15-летняя россиянка сенсационно обыграла 14-ю ракетку мира на турнире WTA в Мадриде
Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде, обыграв 14-ю ракетку мира, бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде, обыграв 14-ю ракетку мира, бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
15-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных и отыграла тройной сетбол, уступая на тай-брейке в первом сете со счетом 3:6.
Для финалистки юниорского Australian Open это была лишь третья игра на взрослых турнирах WTA. Ранее она одолела 49-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады (6:3, 6:4) и вошла в историю WTA как третья теннисистка, которой удалось выиграть матч на турнире категории WTA-1000 в 15 лет.
В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между польской теннисисткой Магдой Линетт и представительницей Чехии Маркетой Вондроусовой.
Турнир в Мадриде завершится 6 мая. Призовой фонд соревнований составляет 7,7 млн евро.