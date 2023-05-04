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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Эмма Радукану перенесла операцию на кистях и лодыжке

Спортсменке понадобится на восстановление несколько месяцев.

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Источник: Reuters

Британская теннисистка Эмма Радукану, победительница US Open 2021 в одиночном разряде, сообщила в своих соцсетях, что перенесла операцию.

Спортсменка отмечает, что последние 10 месяцев испытывала болевые ощущения в кистях рук и лодыжке.

20-летняя Эмма сообщила, что будет восстанавливаться несколько месяцев и не сможет принять участие в летних турнирах. Она пропустит Ролан Гаррос и Уимблдон.

Сейчас Эмма занимает 85-е место в рейтинге WTA, но когда она вернется, то вылетит из сотни лучших игроков тура.

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 Теннисистка Эмма Радукану перенесла операцию на кистях и лодыжке
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