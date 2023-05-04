Теннисистка Эмма Радукану перенесла операцию на кистях и лодыжке
Спортсменке понадобится на восстановление несколько месяцев.
Спортсменке понадобится на восстановление несколько месяцев.
Британская теннисистка Эмма Радукану, победительница US Open 2021 в одиночном разряде, сообщила в своих соцсетях, что перенесла операцию.
Спортсменка отмечает, что последние 10 месяцев испытывала болевые ощущения в кистях рук и лодыжке.
20-летняя Эмма сообщила, что будет восстанавливаться несколько месяцев и не сможет принять участие в летних турнирах. Она пропустит Ролан Гаррос и Уимблдон.
Сейчас Эмма занимает 85-е место в рейтинге WTA, но когда она вернется, то вылетит из сотни лучших игроков тура.