Теннисистка Эмма Радукану перенесла операцию на кистях и лодыжке

Британская теннисистка Эмма Радукану, победительница US Open 2021 в одиночном разряде, сообщила в своих соцсетях, что перенесла операцию.

Спортсменка отмечает, что последние 10 месяцев испытывала болевые ощущения в кистях рук и лодыжке.

20-летняя Эмма сообщила, что будет восстанавливаться несколько месяцев и не сможет принять участие в летних турнирах. Она пропустит Ролан Гаррос и Уимблдон.