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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская теннисистка рассказала, зачем завела аккаунт на OnlyFans

Российская теннисистка Софья Жук рассказала, почему завела аккаунт на сервисе OnlyFans. Об этом сообщает Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500.

Я сама не понимаю. Я ничего не делала, голую себя не показывала. Вообще ничего. Так же в купальниках, как в инстаграме. Ну вот на меня подписались 130 человек. Я там всем на рассылку ставлю фотку в зеркало — такую же, как у меня вчера в сторис была, может, в другом зеркале просто. И они эти фотки потом по 20−30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю. И так и получилось 4 500 — просто ничего не делая.

Но я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить», — сказала 23-летняя спортсменка.

В 2015 году Жук стала второй россиянкой, которой удалось победить на юниорском «Уимблдоне». На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA. В 2020 году Жук приняла решение завершить карьеру.

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