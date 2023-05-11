Российская теннисистка рассказала, зачем завела аккаунт на OnlyFans
Российская теннисистка Софья Жук рассказала, почему завела аккаунт на сервисе OnlyFans. Об этом сообщает Sports.ru.
Российская теннисистка Софья Жук рассказала, почему завела аккаунт на сервисе OnlyFans. Об этом сообщает Sports.ru.
«Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500.
Я сама не понимаю. Я ничего не делала, голую себя не показывала. Вообще ничего. Так же в купальниках, как в инстаграме. Ну вот на меня подписались 130 человек. Я там всем на рассылку ставлю фотку в зеркало — такую же, как у меня вчера в сторис была, может, в другом зеркале просто. И они эти фотки потом по 20−30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю. И так и получилось 4 500 — просто ничего не делая.
Но я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить», — сказала 23-летняя спортсменка.
В 2015 году Жук стала второй россиянкой, которой удалось победить на юниорском «Уимблдоне». На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA. В 2020 году Жук приняла решение завершить карьеру.