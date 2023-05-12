Руководство Ролан Гаррос заявило, что призовой фонд турнира составит 49,6 миллиона евро

Руководство Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» заявило, что призовой фонд турнира увеличился на 12,3 процента, по сравнению с прошлым годом и составляет 49,6 миллиона евро, сообщает Tennis 365.

Чемпионы в женском и мужском одиночном разряде получат чек на сумму 2,3 миллиона евро, а финалисты 1,5 миллиона евро. Победители парного разряда у мужчин и женщин получат по 590 тысяч евро на команду. В смешанном парном разряде чемпионы получат 122 тысячи евро.