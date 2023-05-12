Руководство Ролан Гаррос заявило, что призовой фонд турнира составит 49,6 миллиона евро
Сумма призового фонда увеличилась, по сравнению с прошлым годом.
Сумма призового фонда увеличилась, по сравнению с прошлым годом.
Руководство Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» заявило, что призовой фонд турнира увеличился на 12,3 процента, по сравнению с прошлым годом и составляет 49,6 миллиона евро, сообщает Tennis 365.
Чемпионы в женском и мужском одиночном разряде получат чек на сумму 2,3 миллиона евро, а финалисты 1,5 миллиона евро. Победители парного разряда у мужчин и женщин получат по 590 тысяч евро на команду. В смешанном парном разряде чемпионы получат 122 тысячи евро.
Большая часть призового фонда достанется тем, кто вылетит на ранних стадиях турнира. Даже пробившимся в квалификацию заплатят на 11,8 процента больше, чем в прошлом году. Выбывшие в первом квалификационном раунде получат 16 тысяч евро.