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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Новак Джокович потеряет первое место рейтинга ATP

22 мая 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вновь станет первой ракеткой мира.

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Источник: Reuters

После того как Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, Новак Джокович потерял возможность удержаться на первой строчке рейтинга. Даже если серб победит в Риме, у испанского теннисиста будет больше рейтинговых очков.

Алькарас будет лидером мирового рейтинга как минимум до окончания «Ролан Гарроса». Парижский турнир Большого шлема стартует в понедельник, 22 мая.

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