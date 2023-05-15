Новак Джокович потеряет первое место рейтинга ATP
22 мая 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вновь станет первой ракеткой мира.
22 мая 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вновь станет первой ракеткой мира.
После того как Карлос Алькарас вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, Новак Джокович потерял возможность удержаться на первой строчке рейтинга. Даже если серб победит в Риме, у испанского теннисиста будет больше рейтинговых очков.
Алькарас будет лидером мирового рейтинга как минимум до окончания «Ролан Гарроса». Парижский турнир Большого шлема стартует в понедельник, 22 мая.