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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка Андреева — о победе в первом матче на «Ролан Гаррос»: Играю так, как чувствую

Российская теннисистка Мирра Андреева, 143-я ракетка мира, дала комментарий о свой победе в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Еще она сказала, что хотела бы встретиться с Онс Жабер. А также поделилась тем, что ее поддержал теннисист Энди Маррей.

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Источник: Reuters

«Я просто делаю то, что считаю правильным делать на корте. Честно говоря, когда мы обсуждаем с моими тренерами план на матч, я думаю об этом прямо перед матчем, но потом забываю обо всем, играю так, как чувствую, и все», — сказала Андреева пресс-службе WTA.

Теннисистка из Туниса Онс Жабер известна своей спонтанностью, Мирра рассказала, что хотела бы с ней сыграть.

«Я встречала Онс Жабер здесь пару раз. Конечно, я бы хотела с ней сразиться — кому бы это не понравилось? Мои тренеры, они в довольно хороших отношениях с ее тренером. Мы просто здороваемся друг с другом и все. Я надеюсь, что это изменится».

Андреева рассказала, что ее поддержал британский теннисист Энди Маррей.

«Я не видела Энди Маррея после Мадрида, потому что его здесь нет, но после того, как он выиграл челленджер, я написала ему. Я сказала: “Поздравляю”. Он действительно ответил мне, так что я была очень этому рада. Он сказал: “Спасибо и удачи на “Ролан Гаррос”. Может быть, поэтому я сейчас так хорошо играю”.

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