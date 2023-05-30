Теннисистка Андреева — о победе в первом матче на «Ролан Гаррос»: Играю так, как чувствую

«Я просто делаю то, что считаю правильным делать на корте. Честно говоря, когда мы обсуждаем с моими тренерами план на матч, я думаю об этом прямо перед матчем, но потом забываю обо всем, играю так, как чувствую, и все», — сказала Андреева пресс-службе WTA.

Теннисистка из Туниса Онс Жабер известна своей спонтанностью, Мирра рассказала, что хотела бы с ней сыграть.

«Я встречала Онс Жабер здесь пару раз. Конечно, я бы хотела с ней сразиться — кому бы это не понравилось? Мои тренеры, они в довольно хороших отношениях с ее тренером. Мы просто здороваемся друг с другом и все. Я надеюсь, что это изменится».

Андреева рассказала, что ее поддержал британский теннисист Энди Маррей.