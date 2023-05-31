Теннисистка Азаренко во время матча назвала судью бесполезным
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала судью бесполезным во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с канадкой Бьянкой Андрееску.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко назвала судью бесполезным во время матча первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» с канадкой Бьянкой Андрееску.
Азаренко не согласилась с решением арбитра по определению аута во время третьего гейма первого сета в матче. Теннисистка обвинила судью в том, что он оставляет фальшивые следы на покрытии, и призвала использовать электронную систему.
«Вы оставляете следы своим пальцем! Нам нужна электронная система, потому что вы, ребята, бесполезны! Вы здесь бесполезны», — приводит слова Азаренко Sportskeeda.
Матч Азаренко и Андрееску на «Ролан Гаррос» завершился победой канадской спортсменки в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4.