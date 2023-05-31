Медведев прокомментировал свое сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своей сенсационное поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своей сенсационное поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
Во вторник, 30 мая, Медведев в пяти сетах проиграл бразильцу Тьяго Уйалду (7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:4), занимающему 172-е место в рейтинге ATP. Перед стартом турнира россиянин был одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос».
«Я старался, но я чувствовал, что всю игру, кроме третьего сета, где соперник стал чуть хуже играть, он вёл в матче. Потому что очень тяжёлые мячи, ветер, а ему их проще разгонять с его техникой и стилем игры, чем мне. Мне было очень тяжело играть в атакующий теннис сегодня, к сожалению, при том, что я пытался. Но ужас, какие тяжёлые мячи, мне всегда тяжело их разгонять, будь то хард или грунт.
В этом году получилось сыграть нереально круто — по факту, и если в предыдущие годы, когда я проигрывал, мне казалось, что всё ужасно, то сегодня я делал всё, что мог, играл не так уж и плохо, старался, бегал, скользил. Не получилось. Но я рад, что грунта больше пока что не будет», — сказал Медведев.
«Ролан Гаррос» — самый нелюбимый турнир Медведева среди турниров Большого шлема. Он семь раз принимал в нем участие и пять раз покидал его после первого круга.