Медведев прокомментировал свое сенсационное поражение на «Ролан Гаррос»

«Я старался, но я чувствовал, что всю игру, кроме третьего сета, где соперник стал чуть хуже играть, он вёл в матче. Потому что очень тяжёлые мячи, ветер, а ему их проще разгонять с его техникой и стилем игры, чем мне. Мне было очень тяжело играть в атакующий теннис сегодня, к сожалению, при том, что я пытался. Но ужас, какие тяжёлые мячи, мне всегда тяжело их разгонять, будь то хард или грунт.



В этом году получилось сыграть нереально круто — по факту, и если в предыдущие годы, когда я проигрывал, мне казалось, что всё ужасно, то сегодня я делал всё, что мог, играл не так уж и плохо, старался, бегал, скользил. Не получилось. Но я рад, что грунта больше пока что не будет», — сказал Медведев.