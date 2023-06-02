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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов выразил недовольство качеством корта во время матча

Российский теннисист Карен Хачанов и его соперник, австралиец Танаси Коккинакис, недовольны качеством корта Симоны Матье, на котором проходит их встреча.

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Источник: Reuters

Сейчас идет четвертый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос», победа в первых двух осталась за россиянином, а вот третий выиграл австралиец.

«Корт уже мокрый, его не нужно поливать. Мы же на нем играем, и иногда ты проскальзываешь. Мячи “мертвые”, а это нехорошо. Шестой корт, на котором я играл, сухой. А этот — мокрый», — сказал Хачанов по ходу матча.

Коккинакис поддержал Карена: «Это самые медленные условия, которые только возможны, и вы поливаете корт, где невозможно скользить».

Хачанов уже критиковал излишнюю влажность на кортах «Ролан Гаррос», его мнение разделил сербский теннисист Ласло Джере.

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