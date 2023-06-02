Хачанов выразил недовольство качеством корта во время матча

Сейчас идет четвертый сет матча третьего круга «Ролан Гаррос», победа в первых двух осталась за россиянином, а вот третий выиграл австралиец.

«Корт уже мокрый, его не нужно поливать. Мы же на нем играем, и иногда ты проскальзываешь. Мячи “мертвые”, а это нехорошо. Шестой корт, на котором я играл, сухой. А этот — мокрый», — сказал Хачанов по ходу матча.