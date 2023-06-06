Хачанов впервые с 2019 года вернется в топ-10 рейтинга АТР
Российский теннисист Карен Хачанов по итогам «Ролан Гаррос» вернется в топ-10 рейтинга Ассоциациии теннисистов-профессионалов (АТР).
Российский теннисист Карен Хачанов по итогам «Ролан Гаррос» вернется в топ-10 рейтинга Ассоциациии теннисистов-профессионалов (АТР).
Ранее 27-летний россиянин вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что на фоне неудач его конкурентов позволило ему подняться в живом рейтинге АТР на одну позицию. Последний раз Хачанов был в десятке лучших теннисистов планеты в октябре 2019 года.
Таким образом, после окончания «Ролан Гаррос» в десятке лучших игроков мира будет сразу три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
Сегодня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.