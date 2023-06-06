Соболенко — о теннисистке Свитолиной: Очень сложный соперник

Арина обыграла представительницу Украины Элину Свитолину в ¼ финала.

"Очень сложный соперник, она хорошо двигается, да и в принципе, что она творит после рождения ребенка, это впечатляет, респект ей. Тяжелый матч, очень рада победе. Атмосфера потрясающая, спасибо вам, что пришли и болели за нас. Знаю, что вы все пришли на Новака, но я буду считать, что на меня.

В детстве я больше тренировалась на грунте, а не на харде. Даже не знаю, почему все думают, что я больше специалист по харду. Я вполне комфортно себя чувствую на грунте, надеюсь пройти на «Ролан Гаррос» как можно дальше", — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.