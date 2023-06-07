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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге ATP

Сербский теннисист Новак Джокович на следующей неделе обойдет россиянина Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, согласно его лайв-версии на сайте организации.

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Источник: Reuters

Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и вышел в полуфинал турнира. Медведев вылетел в первом круге.

На данный момент серб заработал 360 очков, в то время как россиянин лишился 230 очков. В обновленной версии рейтинга теннисисты поменяются местами. Джокович займет вторую строчку, а Медведев третью.

Другой российский теннисист Карен Хачанов, благодаря попаданию в четвертьфинал «Ролан Гаррос», войдет в топ-10 рейтинга ATP. Впервые в десятке будет сразу три россиянина — Андрей Рублев, который вылетел в третьем круге, занимает седьмое место рейтинга.

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