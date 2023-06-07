Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге ATP

Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и вышел в полуфинал турнира. Медведев вылетел в первом круге.

На данный момент серб заработал 360 очков, в то время как россиянин лишился 230 очков. В обновленной версии рейтинга теннисисты поменяются местами. Джокович займет вторую строчку, а Медведев третью.