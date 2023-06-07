Организаторы Уимблдона откажут в аккредитации российским СМИ

«Заявки на аккредитацию от российских и белорусских изданий не рассматриваются. Но если россиянин или белорус работает на издание Великобритании, то возможность получения аккредитации будет рассмотрена», — заявили ТАСС представители оргкомитета.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов. В 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.