Белорусская теннисистка Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»
В полуфинале в трех сетах победила Каролина Мухова из Чехии.
В полуфинале в трех сетах победила Каролина Мухова из Чехии.
Арина Соболенко не смогла переиграть чешку Каролину Мухову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6, 6:7, 7:5 в пользу 26-летней Муховой. Матч длился 3 часа 13 минут.
Каролина Мухова ранее никогда ранее не выходила в финал турнира Большого шлема.
Для спортсменки из Беларуси выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — это наилучшее достижение на парижских грунтовых кортах. На счету второй ракетки мира есть один турнир Большого шлема. В январе 2023 Арина выиграла Открытый чемпионат Австралии.
В финале соперницей Муховой станет победительница второго полуфинала. Ею станет либо первая ракетка мира Ига Швентек из Польши, либо бразильянка Беатрис Хаддад Майя.