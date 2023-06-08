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19:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Белорусская теннисистка Соболенко не смогла выйти в финал «Ролан Гаррос»

В полуфинале в трех сетах победила Каролина Мухова из Чехии.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко не смогла переиграть чешку Каролину Мухову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6, 6:7, 7:5 в пользу 26-летней Муховой. Матч длился 3 часа 13 минут.

Каролина Мухова ранее никогда ранее не выходила в финал турнира Большого шлема.

Для спортсменки из Беларуси выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — это наилучшее достижение на парижских грунтовых кортах. На счету второй ракетки мира есть один турнир Большого шлема. В январе 2023 Арина выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В финале соперницей Муховой станет победительница второго полуфинала. Ею станет либо первая ракетка мира Ига Швентек из Польши, либо бразильянка Беатрис Хаддад Майя.

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