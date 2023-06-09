Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова заявила, что сейчас в женском туре нет теннисистки ее уровня

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что на данный момент в женском теннисе нет спортсменки, которая может стать звездой ее уровня.

Наверх
Источник: Reuters

«На данный момент я бы сказала нет, — ответила Мария в интервью La Gazzetta dello Sport на вопрос, видит ли она в туре теннисистку, способную стать звездой ее уровня. — Много хороших игроков с разными стилями. Формула успеха нелегко вырабатывается, необходимо найти правильный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем».

Шарапова объявила о завершении игровой карьеры в феврале 2020 года.

Марии Шараповой 36 лет, она пять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду и Джорджина ответили на слухи о проблемах в отношениях
На ЧМ-2023 среди женщин продано более 1 млн билетов
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь