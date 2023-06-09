Шарапова заявила, что сейчас в женском туре нет теннисистки ее уровня

«На данный момент я бы сказала нет, — ответила Мария в интервью La Gazzetta dello Sport на вопрос, видит ли она в туре теннисистку, способную стать звездой ее уровня. — Много хороших игроков с разными стилями. Формула успеха нелегко вырабатывается, необходимо найти правильный баланс между игрой, обязательствами перед спонсорами и свободным временем».