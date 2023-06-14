Французский теннисист рассказал об угрозах после поражения от россиянина

Во вторник, 13 июня, занимающий 77-е место в рейтинге АТР теннисист проиграл россиянину Аслану Карацеву (6:7, 7:6, 7:5). После матча Муте получил от фейкового аккаунта сообщение с угрозами расправы с членами его семьи. Также от француза потребовали вернуть 45,5 тыс. евро, которые аноним поставил на него в букмекерской конторе.