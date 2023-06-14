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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Французский теннисист рассказал об угрозах после поражения от россиянина

Французский теннисист Корентен Муте рассказал в соцсетях об угрозах, которые он получил после поражения в первом круге турнира ATP в Штутгарте.

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Источник: Reuters

Во вторник, 13 июня, занимающий 77-е место в рейтинге АТР теннисист проиграл россиянину Аслану Карацеву (6:7, 7:6, 7:5). После матча Муте получил от фейкового аккаунта сообщение с угрозами расправы с членами его семьи. Также от француза потребовали вернуть 45,5 тыс. евро, которые аноним поставил на него в букмекерской конторе.

Муте опубликовал это сообщение в соцсети, сопроводив его словами «жизнь теннисиста». Вскоре фейк-аккаунт, с которого было отправлено сообщение, был удален как подозрительный.

Во втором круге Карацев, занимающий 48-е место в рейтинге АТР, сыграет со вторым номером посева американцем Тейлором Фрицем. Матч состоится в четверг, 15 июня.

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