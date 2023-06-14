Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
93
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Все события
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
21Повелитель Большого шлема
12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна сумма рекордных призовых на Уимблдоне

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил, что общий призовой фонд Уимблдонского турнира в 2023 году составит рекордные 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Наверх
Источник: AFP 2022

Призовой фонд Уимблдона увеличился на 11,2% по сравнению с прошлым годом и на 17,1% по сравнению с чемпионатами до пандемии коронавируса в 2019 году.

Победители и занявшие второе место в женском и мужском одиночном разрядах получат 2,35 миллиона фунтов и 1,175 миллиона фунтов соответственно.

Призовой фонд квалификационных соревнований увеличился на 14,5%. Игроки основной сетки, которые вылетят в первом раунде, получат 55 тысяч фунтов стерлингов, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Призовой фонд мужских и женских парных соревнований стал больше на 10,7%.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля на травяных кортах, это третий в сезоне турнир «Большого шлема». У мужчин действующим обладателем титула является сербский теннисист Новак Джокович, у женщин теннисистка из Казахстана — Елена Рыбакина.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Источник: «Спартак» остался без генерального директора
СМИ: «Фиорентина» хочет продать Кокорина летом
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь