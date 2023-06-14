Стала известна сумма рекордных призовых на Уимблдоне
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил, что общий призовой фонд Уимблдонского турнира в 2023 году составит рекордные 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил, что общий призовой фонд Уимблдонского турнира в 2023 году составит рекордные 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Призовой фонд Уимблдона увеличился на 11,2% по сравнению с прошлым годом и на 17,1% по сравнению с чемпионатами до пандемии коронавируса в 2019 году.
Победители и занявшие второе место в женском и мужском одиночном разрядах получат 2,35 миллиона фунтов и 1,175 миллиона фунтов соответственно.
Призовой фонд квалификационных соревнований увеличился на 14,5%. Игроки основной сетки, которые вылетят в первом раунде, получат 55 тысяч фунтов стерлингов, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Призовой фонд мужских и женских парных соревнований стал больше на 10,7%.
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля на травяных кортах, это третий в сезоне турнир «Большого шлема». У мужчин действующим обладателем титула является сербский теннисист Новак Джокович, у женщин теннисистка из Казахстана — Елена Рыбакина.