Кудерметова вышла в ¼ финала в Хертогенбосе
Вероника Кудерметова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Нидерландах.
Вероника Кудерметова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Нидерландах.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортых в нидерландском Хертогенбосе.
14-я ракетка мира Кудерметова получила на турнире первый номер посева. Во втором раунде Вероника переиграла представительницу Канады Кэрол Чжао со счетом 6:1, 6:3.
В четвертьфинале россиянка поспорит с победительницей матча Селин Неф (Швейцария) — Кэти Макнелли (США, 8).
В другом матче за выход в четвертьфинал встречаются две теннисистки из России. Полина Кудерметова, сестра Вероники, противостоит Людмиле Самсоновой.