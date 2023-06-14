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15:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Кудерметова вышла в ¼ финала в Хертогенбосе

Вероника Кудерметова вышла в ¼ финала теннисного турнира в Нидерландах.

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Источник: Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортых в нидерландском Хертогенбосе.

14-я ракетка мира Кудерметова получила на турнире первый номер посева. Во втором раунде Вероника переиграла представительницу Канады Кэрол Чжао со счетом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале россиянка поспорит с победительницей матча Селин Неф (Швейцария) — Кэти Макнелли (США, 8).

В другом матче за выход в четвертьфинал встречаются две теннисистки из России. Полина Кудерметова, сестра Вероники, противостоит Людмиле Самсоновой.

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