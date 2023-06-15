Известный теннисист рассказал про свое лечение в психиатрической клинике

«Я задумывался о суициде. Я пил, принимал наркотики, отдалился от родных и близких. Я проиграл на “Уимблдоне”, а потом проснулся, и мой отец сидел на моей кровати и плакал. В тот момент я сказал себе: “Так дальше нельзя. В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами”, — сказал теннисист.