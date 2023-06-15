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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Известный теннисист рассказал про свое лечение в психиатрической клинике

Австралиец Ник Кирьос рассказал, что лечился в психиатрической клинике в 2019 году.

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Источник: Reuters

Ник Кирьос рассказал о психологических проблемах в 2019 году:

«Я задумывался о суициде. Я пил, принимал наркотики, отдалился от родных и близких. Я проиграл на “Уимблдоне”, а потом проснулся, и мой отец сидел на моей кровати и плакал. В тот момент я сказал себе: “Так дальше нельзя. В итоге я оказался в психиатрической больнице в Лондоне, чтобы разобраться с проблемами”, — сказал теннисист.

13 июня Кирьос провел первый матч на турнире в Штутгарте под эгидой ATP с октября 2022 года и проиграл китайцу У Ибину. Он пропустил половину текущего сезона из-за обнаружения кисты на мениске.

28-летний Кирьос сейчас занимает 58-ю строчку в рейтинге ATP. Его наивысшее достижение — 11-е место в рейтинге. В 2022 году австралиец дошел до финала Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу.

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