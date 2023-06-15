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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов пропустит турнир в Галле из-за травмы

Российский теннисист Карен Хачанов не выступит на травяном турнире в Галле. Он не успел восстановиться от небольшой травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

Вместо Хачанова в основной сетке турнира в Германии выступит 51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.

Недавно, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Хачанов уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. По итогам турнира россиянин вернулся в топ‑10 рейтинга ATP.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдет с 17 по 25 июня 2023 года.

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