Соболенко рассказала, что хотела завершить карьеру из-за угроз

«Все начали говорить: “Вы должны отстранить всех игроков из России и Белоруссии”. Я подумала, что все смотрят на меня странно, понимаете? Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), и первое, что выскочило, было что-то вроде “Ты, черт возьми, умрешь” или “Тебе лучше умереть, желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака и бла-бла-бла”. Я видела эти сообщения и чувствовала, что больше не могу с этим справляться. Это уже слишком», — сказала Соболенко в эпизоде сериала «Брейк-пойнт» компании Netflix.