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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко рассказала, что хотела завершить карьеру из-за угроз

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко хотела завершить карьеру из-за угроз смертью, которые стали поступать ей после начала СВО.

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Источник: Reuters

Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии из-за ситуации на Украине. спортсмены из этих стран допускаются на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе.

«Все начали говорить: “Вы должны отстранить всех игроков из России и Белоруссии”. Я подумала, что все смотрят на меня странно, понимаете? Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), и первое, что выскочило, было что-то вроде “Ты, черт возьми, умрешь” или “Тебе лучше умереть, желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака и бла-бла-бла”. Я видела эти сообщения и чувствовала, что больше не могу с этим справляться. Это уже слишком», — сказала Соболенко в эпизоде сериала «Брейк-пойнт» компании Netflix.

После этого разговора Соболенко расплакалась и начала общаться со своей командой по-русски, сказав, что хочет прекратить играть в теннис.

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 Соболенко рассказала, что хотела завершить карьеру из-за угроз
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