Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в нидерландском Хертогенбосе.

26-я ракетка мира Александрова получила на турнире четвертый номер посева. Во втором раунде Екатерина переиграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 7:6.