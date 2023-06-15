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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.

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Источник: РИА "Новости"

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в нидерландском Хертогенбосе.

26-я ракетка мира Александрова получила на турнире четвертый номер посева. Во втором раунде Екатерина переиграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 7:6.

В четвертьфинале россиянка встретится с Эминой Бектас из США.

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