Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 250, который проходит на травяных кортах в нидерландском Хертогенбосе.
26-я ракетка мира Александрова получила на турнире четвертый номер посева. Во втором раунде Екатерина переиграла представительницу Австралии Кимберли Биррелл со счетом 6:4, 7:6.
В четвертьфинале россиянка встретится с Эминой Бектас из США.