Анастасия Павлюченкова полностью пропустит теннисный сезон на траве

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищенных рейтинга “Большого шлема” на Australian Open и на “Ролан Гаррос”, что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне.