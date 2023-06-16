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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Анастасия Павлюченкова полностью пропустит теннисный сезон на траве

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не получила уайлд-кард для выступлений на травяных турнирах в этом сезоне, из-за этого она пропустит часть соревнований. Также она не выступит на Уимблдоне, так как уже использовала защищенный рейтинг в Австралии и Франции.

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Источник: РИА "Новости"

«Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищенных рейтинга “Большого шлема” на Australian Open и на “Ролан Гаррос”, что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне.

Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open.

До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!" — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

На Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Павлюченкова дошла до ¼ финала, там она уступила чешской теннисистке Каролине Муховой.

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