Карацев занял место Кирьоса на турнире в Галле
Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле.
Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле.
Его место в основной сетке соревнований займет россиянин Аслан Карацев, который проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации.
В матче первого круга Карацев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
Ник Кирьос впервые сыграл в этом году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте. До этого теннисист не принимал участия в соревнованиях текущего сезона из-за травмы. В колене 28-летнего австралийца образовалась киста после надрыва мениска, Кирьос перенес операцию.
Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня 2023 года. Его действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач. Призовой фонд составляет более € 2 млн.