Карацев занял место Кирьоса на турнире в Галле

Его место в основной сетке соревнований займет россиянин Аслан Карацев, который проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации.

Ник Кирьос впервые сыграл в этом году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте. До этого теннисист не принимал участия в соревнованиях текущего сезона из-за травмы. В колене 28-летнего австралийца образовалась киста после надрыва мениска, Кирьос перенес операцию.