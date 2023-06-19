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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Карацев занял место Кирьоса на турнире в Галле

Финалист Уимблдона-2022, 31-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле.

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Источник: Reuters

Его место в основной сетке соревнований займет россиянин Аслан Карацев, который проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации.

В матче первого круга Карацев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Ник Кирьос впервые сыграл в этом году в матче первого круга травяного турнира ATP-250 в Штутгарте. До этого теннисист не принимал участия в соревнованиях текущего сезона из-за травмы. В колене 28-летнего австралийца образовалась киста после надрыва мениска, Кирьос перенес операцию.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня 2023 года. Его действующим победителем является польский теннисист Хуберт Хуркач. Призовой фонд составляет более € 2 млн.

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