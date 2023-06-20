Бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет

"Привет, друзья. Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация межпозвонкового диска. Это не позволяет проводить полноценные тренировки или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать играть на высшем уровне в такой высококонкурентной среде.

Теннис дал и научил меня многому, и я очень благодарна за это. Для меня было важно принести эстонский флаг на корты и иметь возможность играть перед моими болельщиками по всему миру. Я готова к новым испытаниям после моего последнего забега в качестве профессионального теннисиста — наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне", — написала Контавейт.

За свою карьеру Контавейт выиграла шесть титулов WTA и однажды стала финалисткой Итогового турнира. В 2022 году эстонка была второй ракеткой мира.