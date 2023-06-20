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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшая вторая ракетка мира объявила о завершении карьеры в 27 лет

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в возрасте 27 лет объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска. Об этом она объявила в соцсетях.

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Источник: AFP 2022

"Привет, друзья. Сегодня я объявляю, что завершаю свою карьеру. После нескольких визитов к врачу и консультаций с моей медицинской командой мне сообщили, что у меня дегенерация межпозвонкового диска. Это не позволяет проводить полноценные тренировки или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать играть на высшем уровне в такой высококонкурентной среде.

Теннис дал и научил меня многому, и я очень благодарна за это. Для меня было важно принести эстонский флаг на корты и иметь возможность играть перед моими болельщиками по всему миру. Я готова к новым испытаниям после моего последнего забега в качестве профессионального теннисиста — наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне", — написала Контавейт.

За свою карьеру Контавейт выиграла шесть титулов WTA и однажды стала финалисткой Итогового турнира. В 2022 году эстонка была второй ракеткой мира.

В последнем рейтинге WTA Контавейт заняла 79-е место. Из-за проблем с межпозвонковым диском теннисистка проиграла четыре из пяти последних матчей.

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