Винус Уильямс в 43 года одержала первую победу после травмы

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и Еленой Остапенко из Латвии.

В январе американка выиграла первый матч с июня 2021 года на турнире в Окленде. Она получила wild card на Открытый чемпионат Австралии, но снялась с соревнований из-за повреждения. Позднее Уильямс заявила, что не планирует уходить из тенниса, несмотря на травму.