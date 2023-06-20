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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Винус Уильямс в 43 года одержала первую победу после травмы

Американская теннисистка Винус Уильямс обыграла итальянку Камилу Джорджи в матче первого круга на теннисном турнире в Бирмингеме, призовой фонд которого составляет более 250 тысяч долларов.

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6). Уильямс получила на данный турнир wild card. Спортсменки провели на корте более трех часов.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и Еленой Остапенко из Латвии.

В январе американка выиграла первый матч с июня 2021 года на турнире в Окленде. Она получила wild card на Открытый чемпионат Австралии, но снялась с соревнований из-за повреждения. Позднее Уильямс заявила, что не планирует уходить из тенниса, несмотря на травму.

Винус Уильямс старшая сестра 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. На данный момент американка располагается на 697-й строчке рейтинга WTA.

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 Винус Уильямс в 43 года одержала первую победу после травмы
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