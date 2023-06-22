Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Соболенко и вышла в ¼ финала турнира в Берлине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине.
В матче второго круга Кудерметова со счетом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Открытого чемпионата Австралии белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Девушки провели на корте 1 час и 40 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.
За выход в полуфинал турнира в Берлине 13-я ракетка мира Кудерметова сразится с занимающей 22-е место в рейтинге WTA, соотечественницей Екатериной Александровой. На прошлой неделе спортсменки встречались в финале турнира в Хертогенбосе, где Александрова одержала победу.