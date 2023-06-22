Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Кудерметова обыграла вторую ракетку мира Соболенко и вышла в ¼ финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прошла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине.

Наверх
Источник: Reuters

В матче второго круга Кудерметова со счетом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Открытого чемпионата Австралии белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Девушки провели на корте 1 час и 40 минут. Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех.

За выход в полуфинал турнира в Берлине 13-я ракетка мира Кудерметова сразится с занимающей 22-е место в рейтинге WTA, соотечественницей Екатериной Александровой. На прошлой неделе спортсменки встречались в финале турнира в Хертогенбосе, где Александрова одержала победу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ISU дисквалифицировал на два года 16-летнюю ученицу академии Плющенко
Стали известны даты слушания делу Валиевой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь