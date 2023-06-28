Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Каролину Плишкову на травяном турнире категории WTA-500 в Истборне.

Наверх
Источник: Reuters

Матч продолжался два часа и завершился победой Дарьи в трех сетах: 3:6, 6:3, 6:3. Следующая соперница россиянки определится в поединке между Аной Богдан из Румынии и француженкой Каролин Гарсия.

Касаткина занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.

Призовые турнира составляют около £ 600 тыс. Он является последним стартом перед началом Уимблдона.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джеймс Мэддисон удалил твиты, в которых критиковал «Тоттенхэм»
Новичок «Зенита»: сборы в России тяжелее, чем в Бразилии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь