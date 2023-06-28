Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Каролину Плишкову на травяном турнире категории WTA-500 в Истборне.
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Каролину Плишкову на травяном турнире категории WTA-500 в Истборне.
Матч продолжался два часа и завершился победой Дарьи в трех сетах: 3:6, 6:3, 6:3. Следующая соперница россиянки определится в поединке между Аной Богдан из Румынии и француженкой Каролин Гарсия.
Касаткина занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.
Призовые турнира составляют около £ 600 тыс. Он является последним стартом перед началом Уимблдона.