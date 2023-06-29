Экс-первая ракетка мира вернется в теннис спустя 3,5 года

Каролин Возняцки в своих соцсетях объявила о возвращении в большой теннис.

Последним на сегодняшний день турниром 32-летней датчанки стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года.

Датчанка в общей сложности в течение 71 недели была первой ракеткой мира. В 2018 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, дважды (в 2009 и 2014 годах) доходила до финала Открытого чемпионата США.