Экс-первая ракетка мира вернется в теннис спустя 3,5 года
Датская теннисистка Каролин Возняцки заявилась на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.
Датская теннисистка Каролин Возняцки заявилась на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.
Каролин Возняцки в своих соцсетях объявила о возвращении в большой теннис.
Последним на сегодняшний день турниром 32-летней датчанки стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года.
Датчанка в общей сложности в течение 71 недели была первой ракеткой мира. В 2018 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, дважды (в 2009 и 2014 годах) доходила до финала Открытого чемпионата США.
Возняцки замужем за чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стейт Уорриорз» Дэвидом Ли. После ухода из тенниса спортсменка родила двоих детей: дочку Оливию и сына Джеймса.