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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-первая ракетка мира вернется в теннис спустя 3,5 года

Датская теннисистка Каролин Возняцки заявилась на турнир WTA в Монреале, который пройдет в августе.

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Источник: Reuters

Каролин Возняцки в своих соцсетях объявила о возвращении в большой теннис.

Последним на сегодняшний день турниром 32-летней датчанки стал Открытый чемпионат Австралии 2020 года.

Датчанка в общей сложности в течение 71 недели была первой ракеткой мира. В 2018 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, дважды (в 2009 и 2014 годах) доходила до финала Открытого чемпионата США.

Возняцки замужем за чемпионом НБА 2015 года в составе «Голден Стейт Уорриорз» Дэвидом Ли. После ухода из тенниса спортсменка родила двоих детей: дочку Оливию и сына Джеймса.

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 Экс-первая ракетка мира вернется в теннис спустя 3,5 года
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