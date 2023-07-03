На Уимблдоне проведут церемонию чествования Роджера Федерера

Федерер будет на турнире во вторник. Перед первым матчем игрового дня между действующей чемпионкой турнира Еленой Рыбакиной и американкой Шелби Роджерс на центральном корте состоится церемония чествования теннисиста.

В сентябре 2022 года Федерер объявил о завершении карьеры. Он выиграл 103 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в том числе 20 турниров «Большого шлема». Швейцарец занимал первое место в рейтинге ATP 310 недель, включая рекордные 237 недель подряд.