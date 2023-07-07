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19:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона и другие результаты россиян

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила белорусской спортсменке Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдонского турнира.

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Источник: AP 2023

Встреча продолжалась 1 час 16 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Азаренко. 11-я сеяная Касаткина в третий раз играла в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала.

Также ранее Аслан Карацев в паре с немецким теннисистом Даниэлем Альтмайером проиграли в первом круге Уимблдона, уступив паре Весли Колхоф (Нидерланды)/ Нил Скупски (Великобритания). Игра завершилась победой европейского дуэта в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут.

А вот другой российской теннисистке Александре Пановой и норвежке Ульрикке Эйкери удалось выйти во второй круг турнира «Большого шлема» в парном разряде. Они обыграли чешку Линду Фрухвиртову и Юлию Путинцеву из Казахстана со счетом 6:2, 2:6, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 13 минут. Следующими соперницами Пановой и Эйкери будут грузинка Оксана Калашникова и белоруска Ирина Шиманович.

Российский теннисист Роман Сафиуллин в пятницу победил аргентинца Гвидо Пелью в матче третьего круга. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4, 6:0 в пользу россиянина, выступающего на турнире без номера посева.

Людмила Самсонова вышла во второй круг микста на Уимблдоне-2023. Россиянка и итальянец Андреа Вавассори обыграли бразильскую пару Луиза Стефани/Рафаэл Матос в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:3), 6:2.

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Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Уимблдона и...
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