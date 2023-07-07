Соболенко вышла в третий круг на Уимблдоне и сыграет с Блинковой

В матче второго круга Уимблдонского турнира вторая сеяная Арина Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачевой, которая теперь выступает под флагом Франции.

Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где ее ждет россиянка Анна Блинкова. В 2021 году белорусская теннисистка дошла до полуфинала.