Соболенко вышла в третий круг на Уимблдоне и сыграет с Блинковой
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, в трех сетах она обыграла Варвару Грачеву.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, в трех сетах она обыграла Варвару Грачеву.
В матче второго круга Уимблдонского турнира вторая сеяная Арина Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачевой, которая теперь выступает под флагом Франции.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в пользу Арины.
Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где ее ждет россиянка Анна Блинкова. В 2021 году белорусская теннисистка дошла до полуфинала.
Турнир «Большого шлема» продлится до 16 июля.