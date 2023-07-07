Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
18:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко вышла в третий круг на Уимблдоне и сыграет с Блинковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона, в трех сетах она обыграла Варвару Грачеву.

Наверх
Источник: Reuters

В матче второго круга Уимблдонского турнира вторая сеяная Арина Соболенко нанесла поражение бывшей россиянке Варваре Грачевой, которая теперь выступает под флагом Франции.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в пользу Арины.

Соболенко во второй раз в карьере вышла в третий круг Уимблдона, где ее ждет россиянка Анна Блинкова. В 2021 году белорусская теннисистка дошла до полуфинала.

Турнир «Большого шлема» продлится до 16 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роман Костомаров и еще четыре известных спортсмена, которым...
Екатерина Александрова вырвала победу во втором круге Уимблдона
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь