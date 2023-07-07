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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг Уимблдонского турнира, обыграв француза Адриана Маннарино (7:6, 6:3, 7:6).

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Источник: Reuters

Игра продлилась 2 часа 28 минут. Матч был приостановлен днем ранее из-за темноты при счете 4:4 в третьем сете. После возобновления игры на следующий день Маннарино так и не смог изменить ход встречи.

В третьем круге Медведев сыграет с венгром Мартином Фучовичем, который обыграл американца Маркоса Гирона (7:6, 6:3, 4:6, 6:4). Фучович занимает 67-е место в рейтинге АТР, Медведев находится на третьей строчке.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля.

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