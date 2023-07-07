Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг Уимблдонского турнира, обыграв француза Адриана Маннарино (7:6, 6:3, 7:6).
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел второй круг Уимблдонского турнира, обыграв француза Адриана Маннарино (7:6, 6:3, 7:6).
Игра продлилась 2 часа 28 минут. Матч был приостановлен днем ранее из-за темноты при счете 4:4 в третьем сете. После возобновления игры на следующий день Маннарино так и не смог изменить ход встречи.
В третьем круге Медведев сыграет с венгром Мартином Фучовичем, который обыграл американца Маркоса Гирона (7:6, 6:3, 4:6, 6:4). Фучович занимает 67-е место в рейтинге АТР, Медведев находится на третьей строчке.
Уимблдонский турнир завершится 16 июля.