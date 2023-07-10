Матч Джоковича перенесли из-за наступления темноты

Текущий счет — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. К моменту перерыва в матче спортсмены провели на корте почти два часа.

Матч возобновится на центральном корте в понедельник, 10 июля, после встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Победитель встречи между Хуркачем и Джоковичем выйдет в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее в пяти сетах обыграл казахстанца Александра Бублика.