Матч Джоковича перенесли из-за наступления темноты
Встречу ⅛ финала уимблдонского теннисного турнира, где в воскресенье играли Новак Джокович и Хуберт Хуркач, перенесли на понедельник, 10 июля, из-за наступления темноты.
Встречу ⅛ финала уимблдонского теннисного турнира, где в воскресенье играли Новак Джокович и Хуберт Хуркач, перенесли на понедельник, 10 июля, из-за наступления темноты.
Текущий счет — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. К моменту перерыва в матче спортсмены провели на корте почти два часа.
Матч возобновится на центральном корте в понедельник, 10 июля, после встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Победитель встречи между Хуркачем и Джоковичем выйдет в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее в пяти сетах обыграл казахстанца Александра Бублика.
Сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдонского турнира.