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09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Джоковича перенесли из-за наступления темноты

Встречу ⅛ финала уимблдонского теннисного турнира, где в воскресенье играли Новак Джокович и Хуберт Хуркач, перенесли на понедельник, 10 июля, из-за наступления темноты.

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Источник: AP 2023

Текущий счет — 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. К моменту перерыва в матче спортсмены провели на корте почти два часа.

Матч возобновится на центральном корте в понедельник, 10 июля, после встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Победитель встречи между Хуркачем и Джоковичем выйдет в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее в пяти сетах обыграл казахстанца Александра Бублика.

Сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом Уимблдонского турнира.

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