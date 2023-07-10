Джокович сыграет против Рублева в четвертьфинале Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4 в пользу серба, посеянного на турнире под вторым номером. Матч начался в воскресенье и был прерван после тай-брейка второго сета из-за запрета на проведение массовых мероприятий после 23:00 по местному времени.

Джокович побил рекорд по количеству выигранных подряд тай-брейков на турнирах «Большого шлема» — 14. Он вышел в четвертьфинал Уимблдона в шестой раз подряд. В четырех последних розыгрышах (2018, 2019, 2021, 2022) он становился победителем турнира.

Статистика личных встреч между Новаком и Андреем 3−1 в пользу сербского теннисиста. В последний раз они встречались в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, где Андрей проиграл в трех сетах.