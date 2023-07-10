Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
19:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Екатерину Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

Наверх
Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу Соболенко, которая получила на турнире второй номер посева. Девушки провели на корте 1 час 10 минут. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось представительниц России. В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая победила 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Соболенко в этом сезоне уже выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытой чемпионат Австралии.

Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, он продлится до 16 июля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является Елена Рыбакина из Казахстана.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Соболенко обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Стала известна сумма трансфера Рамиреса за переход в «Ференцварош»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь