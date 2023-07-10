Соболенко обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу Соболенко, которая получила на турнире второй номер посева. Девушки провели на корте 1 час 10 минут. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось представительниц России. В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая победила 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.