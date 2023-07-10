Соболенко обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Екатерину Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Екатерину Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу Соболенко, которая получила на турнире второй номер посева. Девушки провели на корте 1 час 10 минут. После поражения Александровой на Уимблдоне в женском одиночном разряде не осталось представительниц России. В следующем круге белорусская теннисистка сыграет с американкой Мэдисон Киз, которая победила 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.
Соболенко в этом сезоне уже выиграла один турнир «Большого шлема» — Открытой чемпионат Австралии.
Призовой фонд Уимблдонского турнира составляет £ 44,7 млн, он продлится до 16 июля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является Елена Рыбакина из Казахстана.