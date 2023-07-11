«Уимблдон» по-русски: как российские и советские теннисисты играли на главном турнире планеты

Уникальность турнира

Уимблдонский турнир, который повсеместно называют просто «Уимблдон», имеет культовой статус. Что и неудивительно, ведь именно с него по сути и начался теннис — в 1877 году в юго-западном пригороде Лондона, примерно в 11 километрах от центра города, провели первый в истории мужской турнир. С 1884 года стартовал и женский одиночный турнир. С тех пор на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (также именуемый AELTC, по заглавным буквам англоязычного названия) вот уже почти полтора века выявляют сильнейших.

«Уимблдон» — единственный турнир со строгим дресс-кодом. Спортсмены должны играть только в белой форме. Фирмы, одевающие игроков, заранее предоставляют свою форму во Всеанглийский клуб для утверждения. Правило о «преимущественно белой» (predominately white) форме для участников турнира было введено в 1963-м. В 1995-м оно было модифицировано до «практически целиком белой» (almost entirely white) одежды, а в 2014-м еще ужесточено: не допускаются ни кремовый, ни другие вариации белого, а полоска цвета на форме не может быть шире 1 см.

Традиционным угощением на турнире и одним из главных символов «Уимблдона» является свежая клубника со сливками и шампанское. В каждой порции клубники содержится не менее 10 ягод, которые выращены обязательно на территории Англии; как правило, это отборная клубника сорта Кент. За время чемпионата распродаётся около 28 тонн клубники, к которой подаётся 7000 литров свежих сливок.

Сторожевой ястреб Руфус — также один из символов «Уимблдона». Он работает на кортах английского теннисного центра с 2007 года. Главная задача Руфуса — распугивать голубей и других птиц, клюющих семена и траву на кортах.

Теннис в Российской империи и СССР

Популярность вида спорта в Российской империи связана с членами монаршей семьи.

Большим поклонником тенниса был великий князь Сергей Александрович, младший брат Николая II. В дневнике великого князя 1875 года есть запись: «В теннис на траве играем для тренировки с братьями…». Стараниями Сергея Александровича появились и теннисные клубы, первый из которых был основан в дачном местечке Лахта под Санкт-Петербургом в 1888 году. В 1898 году в России было 9 теннисных клубов, а в 1914 году уже 48.

Есть фотографии, запечатлевшие на теннисных матчах Антона Чехова и Льва Толстого, но, пожалуй, самым большим поклонником данного вида спорта был Владимир Набоков. Писатель с детства занимался теннисом, о чем вспоминал, в частности в своих мемуарах «Память, говори». В теннис играют и персонажи набоковской «Лолиты». Президент Федерации тенниса России Тарпищев вспоминал о встрече с писателем:

В 70-х Набоков приезжал в Москву и заглянул на один из турниров. Мы даже несколькими ударами на корте обменялись, сыграли шутливый сет. Для своего возраста и с учетом того, что настоящим профессионалом он никогда не был, уровень игры у него был достаточно высокий. Шамиль Тарпищев

Владимир Набоков | Источник: AP 2023

Первым российским участником на Уимблдонском турнире называют Артура Макферсона, который дебютировал на турнире в пригороде Лондона уже после Октябрьской революции, в 1920 году. Макферсон родился в Санкт-Петербурге в семье коммерсанта британского происхождения и с детства полюбил этот вид спорта. Чемпионом Российском империи Артур стал уже в 18 лет. На «Уимблдоне» Макферсон выступал несколько раз, лучшим достижением теннисиста стал выход в третий раунд. Вскоре после дебюта на «Уимблдоне» Макферсон эмигрировал, сначала в Латвию, а затем в США.

Несмотря на то, что теннис имел репутацию аристократического вида спорта, в Советском Союзе спорт также довольно быстро прижился. Первый чемпионат СССР прошел в 1924 году. Чемпионаты и турниры проводились регулярно. Теннису удалось не пополнить список видов спорта, которые в СССР были под запретом. Печальная судьба постигла бильярд, бейсбол, некоторые виды восточных единоборств, например, карате. В 1980-е годы запрещали брейк-данс, который в 2024 году дебютирует в программе летних Олимпийских игр в Париже.

Уимблдонский турнир и теннисисты из СССР

Долгое время Уимблдонский турнир проводился только для любителей. Доступным для профессиональных спортсменов легендарный турнир стал только в 1968 году. Но для советских спортсменов, где спорт номинально был любительским, это не было никаким препятствием для участия.

С «Уимблдоном» у советских игроков были особые отношения. По сути, именно отсюда началась история нашего тенниса на международном уровне. Говорят, что в 1955 году Никита Сергеевич Хрущев, будучи с визитом в Англии, увидел корты «Уимблдона» и спросил, играют ли тут наши теннисисты. В ответ первый секретарь ЦК КПСС услышал, что наши и играть-то толком не умеют. Тем не менее Хрущев выдал соответствующие распоряжения, и в 1958 году советские игроки впервые отправились на «Уимблдон». Были это Анна Дмитриева и Андрей Потанин, которые приняли участие в юниорских соревнованиях. Потанин добрался до четвертьфинала, а Дмитриева стала финалисткой турнира, уступив в финале американке Мур.

Первым советским победителем «Уимблдона» можно считать эстонского спортсмена Тоомаса Лейуса, который в 1959 году победил в юношеском турнире. Уимблдонский турнир среди юношей выигрывал также Владимир Коротков (в 1965 и 1966 годах).

На юниорском «Уимблдоне» также побеждали и советские теннисистки. Первой победительницей стала Галина Бакшеева, которая побеждала в 1961 и 1962 годах. Также победительницами среди девушек были еще четыре спортсменки: Ольга Морозова (1965), Марина Крошина (1971), Наталья Чмырева (1975 и 1976), Наталья Зверева (1986 и 1987).

Начиная с 1960-х годов советские теннисисты — регулярные участники Уимблдонского турнира. Поначалу обращать на себя внимание удавалось не победами, а политическим демаршем: в 1964 Александр Метревели отказался участвовать в матче с соперником из-за политики апартеида, которую проводили в стране.

Александр Метревели | Источник: РИА "Новости"

Однако вскоре стали приходить и заметные успехи. Тот же Метревели в 1973 году вышел в финал Уимблдонского турнира, где уступил Яну Кодешу из Чехословакии со счётом 1:6, 8:9 (5:7), 3:6. Тай-брейк во втором сете (тогда он игрался при счёте 8−8) стал первым в истории тай-брейком в финале мужского «Уимблдона».

Следует отметить, что турнир 1973 года был ознаменован бойкотом со стороны лидеров мирового тенниса. Дело в том, что Международная федерация тенниса приняла решение о дисквалификации Николы Пилича из-за его отказа играть за команду Югославию на Кубке Дэвиса. В ответ руководство недавно сформированной Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) объявило Уимблдонскому турниру бойкот, и 79 её членов отказались от участия в турнире.

Однако это не должно сильно умалять достижение Метревели, который также в 1968 и 1970 годах играл в финале «Уимблдона» в смешанном парном разряде вместе с Ольгой Морозовой.

Ольга Морозова стала самой успешной советской теннисисткой на «Уимблдоне». В 1974 году Ольга Морозова вышла в финал в одиночном разряде, однако в отличие от Метревели ей противостояли сильнейшие теннисистки мира. В четвертьфинале Морозова переиграла Билли Джин Кинг, к тому моменту бывшую уже четырёхкратной чемпионкой «Уимблдона», в полуфинале — любимицу местной публики Вирджинию Уэйд, а в финале уступила молодой американке Крис Эверт. В том же году Морозова стала первой в истории СССР чемпионкой взрослого турнира на «Уимблдоне», победив в парном разряде именно с Эверт.

Ольга Морозова | Источник: РИА "Новости"

Уимблдонский турнир и спортсмены из Российской Федерации

В 1990-х годах история большого тенниса в России приобретает новое звучание. Широко обсуждалась любовь к теннису со стороны первого президента России Бориса Ельцина и его окружения. Это не могло не оказать влияние на популярность вида спорта в стране.

Пришли и первые успехи, в частности победы на турнирах Большого шлема, однако именно на Уимблдонском турнире довольно долго не было побед.

Андрей Ольховский вместе с Ларисой Савченко добрался до финала микста в 1997 году, а Анна Курникова и Йонас Бьоркман сделали то же самое в 1999 году. Удалось россиянкам одержать и две победы в миксте. Елена Лиховцева и Махеш Бхупати выиграли «Уимблдон» в 2002 году, а Вера Звонарёва и Энди Рам — в 2006.

В 2009 году чемпионом юниорского турнира стал Андрей Кузнецов Девушки были более успешнее: юниорский турнир выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015) и Анастасия Потапова (2016).

Но главную победу на кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба одержала Мария Шарапова. Тогда, в июне 2004 года, многие все еще находились под впечатлением от российского финала на «Ролан Гаррос», в котором играли Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, а в Лондоне вдруг «выстрелила» 17-летняя Мария. Конечно, она уже была известной широкому кругу специалиста, но в силу возраста вряд ли кто-то всерьёз ждал от неё победы. Однако россиянка, не без помощи связанных с дождём перерывов выиграв два очень тяжёлых матча в четвертьфинале и полуфинале — у Аи Сугиямы и Линдсей Дэвенпорт, соответственно, в финале очень уверенно разобралась с Сереной Уильямс — 6:1, 6:4. До сих пор Шарапова остаётся единственной российской теннисисткой, поднимавшей над головой «тарелку» «Уимблдона».

Мария Шарапова и Серена Уильямс | Источник: AP 2023

До финала в одиночном разряде Мария доходила еще один раз. В 2011 году Шарапова уступила чешке Петре Квитовой. За год до этого в финале играла другая россиянка, Вера Звонарева. Россиянка проиграла в финале Серене Уилльямс.

Наилучшим достижением российских теннисистов на «Уимблдоне» стал выход в полуфинал Марата Сафина в 2008 году.

Остается надеяться, что историческое достижение трех россиян, с которого мы начали данную статью, получит свое продолжение, и уже в ближайшее время мы станем свидетелями выхода в финал мужского одиночного разряда спортсмена из России.