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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге ATP

Четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.

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Источник: РИА "Новости"

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) обновила мировой рейтинг.

Победитель Уимблдонского турнира испанец Карлос Алькарас остался на первом месте рейтинга.

Наибольшего прогресса среди российских спортсменов добился Роман Сафиуллин, который с 92-го поднялся на 43-место мирового рейтинга.

Всего в топ-100 рейтинга ATP находится семь россиян.

3. Даниил Медведев.

7. Андрей Рублев.

11. Карен Хачанов.

43. Роман Сафиуллин.

52. Аслан Карацев.

89. Павел Котов.

96. Александр Шевченко.

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