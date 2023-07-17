Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге ATP
Четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.
Четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин дебютировал в топ-50.
Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) обновила мировой рейтинг.
Победитель Уимблдонского турнира испанец Карлос Алькарас остался на первом месте рейтинга.
Наибольшего прогресса среди российских спортсменов добился Роман Сафиуллин, который с 92-го поднялся на 43-место мирового рейтинга.
Всего в топ-100 рейтинга ATP находится семь россиян.
3. Даниил Медведев.
7. Андрей Рублев.
11. Карен Хачанов.
43. Роман Сафиуллин.
52. Аслан Карацев.
89. Павел Котов.
96. Александр Шевченко.