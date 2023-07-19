Касаткина оплатила лучшей российской теннисистке-колясочнице поездку на соревнования в Европу
Российская теннисистка Дарья Касаткина оказала финансовую поддержку теннисистке-колясочнице Виктории Львовой, сообщил блогер Витя Кравченко.
Российская теннисистка Дарья Касаткина оказала финансовую поддержку теннисистке-колясочнице Виктории Львовой, сообщил блогер Витя Кравченко.
24-летняя Львова — 20-я ракетка мира, она не имела финансовой возможности выступать в мировом туре. Благодаря Касаткиной Виктория сейчас тренируется в Берлине и сможет выступить на трех европейских турнирах.
«Недавно я писал пост про реалии теннисистов-колясочников и в частности — про нашу лучшую теннисистку Вику Львову. Если коротко: денег, чтобы продолжать карьеру и участвовать в соревнованиях нет. Помощи и поддержки ждать тоже не от кого. Самое понятное решение — заканчивать карьеру. В молодости и на самом пике.
А это новый пост и фотографии Вики, которая сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на три турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.