Касаткина оплатила лучшей российской теннисистке-колясочнице поездку на соревнования в Европу

«Недавно я писал пост про реалии теннисистов-колясочников и в частности — про нашу лучшую теннисистку Вику Львову. Если коротко: денег, чтобы продолжать карьеру и участвовать в соревнованиях нет. Помощи и поддержки ждать тоже не от кого. Самое понятное решение — заканчивать карьеру. В молодости и на самом пике.



А это новый пост и фотографии Вики, которая сейчас находится в Берлине. Вместе с тренером, Вика прилетела в Европу на три турнира благодаря другой российской теннисистке. Даша Касаткина написала мне сразу же, как узнала про положение Вики и предложила свою помощь», — написал Кравченко в своем телеграм-канале.