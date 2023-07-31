Российский теннисист Киватцев сменит гражданство на итальянское
Российский теннисист Кирилл Киватцев подал документы на итальянское гражданство, сообщает iDNEZ.
Российский теннисист Кирилл Киватцев подал документы на итальянское гражданство, сообщает iDNEZ.
Директор челленджера Svijany Open в Чехии Томаш Трсек объяснил, почему теннисист участвует в турнире, несмотря на постановление правительства страны.
«Киватцев уже восемь лет живет в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — заявил Трсек.
28 июня Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги.
В соответствии с решением Ассоциации теннисистов-профессионалов Киватцев выступает под нейтральным флагом. 25-летний спортсмен занимает 517-ю строчку в мировом рейтинге.