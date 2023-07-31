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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский теннисист Киватцев сменит гражданство на итальянское

Российский теннисист Кирилл Киватцев подал документы на итальянское гражданство, сообщает iDNEZ.

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Директор челленджера Svijany Open в Чехии Томаш Трсек объяснил, почему теннисист участвует в турнире, несмотря на постановление правительства страны.

«Киватцев уже восемь лет живет в Италии и подал документы на получение итальянского гражданства», — заявил Трсек.

28 июня Чехия ввела запрет для своих сборных выступать на территории России, а также запретила россиянам и белорусам соревноваться на территории государства. Из страны была депортирована теннисистка Евгения Родина, ранее задержанная в аэропорту Праги.

В соответствии с решением Ассоциации теннисистов-профессионалов Киватцев выступает под нейтральным флагом. 25-летний спортсмен занимает 517-ю строчку в мировом рейтинге.

Российские спортсмены, сменившие гражданство
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