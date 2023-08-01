Азаренко проиграла первой ракетке Украины на турнире в Вашингтоне
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной (7:6, 6:4) в матче первого круга турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной (7:6, 6:4) в матче первого круга турнира WTA-500 в Вашингтоне.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут и стала примечательна обилием реализованных брейк-поинтов. Из 22 сыгранных геймов 17 закончились потерей очков подающей теннисистки. Свитолина сделала больше подач на вылет (4−1), совершила меньше двойных ошибок (5−6) и реализовала больше брейк-поинтов (9−8), что и предопределило конечный результат матча.
Перед матчем было заранее объявлено, что спортсменки не будут жать друг другу руки.
Во втором раунде турнира Свитолина сразится с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной, которая обыграла бельгийку Элизу Мертенс (6:3, 7:5).