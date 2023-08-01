Азаренко проиграла первой ракетке Украины на турнире в Вашингтоне

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и стала примечательна обилием реализованных брейк-поинтов. Из 22 сыгранных геймов 17 закончились потерей очков подающей теннисистки. Свитолина сделала больше подач на вылет (4−1), совершила меньше двойных ошибок (5−6) и реализовала больше брейк-поинтов (9−8), что и предопределило конечный результат матча.